專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）10日公布自結8月合併營收3.61億元、年增28.66％，但增加幅度，較上月下降的主因，在於東南亞生產基地的疫情反覆，影響實際生產出貨狀況，累計今年前八月合併營收達34.4億元、年增32.13％，仍維持年增「雙位數」的走勢。展望未來，威宏目前在手訂單掌握度高，終端市場需求不減，未來營運仍樂觀可期。

威宏指出，8月東南亞國家疫情嚴重。其中，威宏旗下越南廠，配合當地政府防疫措施，採取「三就地」政策或只進不出等防疫政策，因而影響工廠實際生產與出貨情況。威宏表示，目前越南疫情可望9月得到有效控制，各大客戶並未因此下修訂單數量，待正式恢復生產動能，預期第四季旺季營運，仍可期待。

為有效分散生產風險，威宏積極拓展不同國家區域的生產基地，日前已拓展柬埔寨廠房規模，租用兩地約可擴增15至20條產線，待客戶正式驗廠通過後，將使威宏集團旗下產線調配，更具彈性空間，有能力迎接全球經濟復甦後的訂單爆發期。

展望未來營運，威宏仍維持審慎樂觀看法。威宏說，由於歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，各大運動相關及輕奢包袋客戶，對市場規模不斷擴張，仍抱持相當正向態度，下單動作積極且訂單量大，公司樂觀看待全球國境管制解封在即，未來將可挹注公司的營運績效。

(時報資訊)

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