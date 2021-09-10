胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）10日公布自結8月合併營收4,712萬元，月增1.42％、年增40.09％，創近五年同期新高，且連續兩個月的單月營收，皆站上4,500萬元；累計今年前八月合併營收2.84億元、年增29.7％。

橙的表示，8月即使步入傳統暑休淡季及受到汽車晶片短缺的干擾，但大陸OEM客戶，包括大陸北汽福田及鄭州宇通等客戶，對於商用車、客車的客製化TPMS，依舊保持穩定的拉貨力道，加上歐美AM市場的新訂單挹注及雪胎TPMS出貨旺季挹注，推升公司8月整體營收，繳出續創近五年同期新高。

橙的指出，公司身為台灣唯一一家研發設計製造，至銷售一條龍的TPMS公司，持續專注在TPMS領域不斷創新，目前TPMS系統產品，已涵蓋高達數千款車款，提供通路業者及車主快速且易於安裝TPMS系統，手中的各大知名通路，包括美國SMP、歐洲Point S、MAks wheel，及Hella等大廠，皆是公司合作伙伴，除乘用車TPMS產品外，更跨足機車、轎車、卡車、客車、拖車、建築車及捷運等多樣化領域，創造公司未來整體營運保持良好的成長動能。

展望今年第三季營運，橙的維持審慎樂觀看法。橙的指出，雖仍有全球車用晶片供需失衡的外在因素影響，但隨著逐步進入歐美雪胎出貨旺季，有望增添整體營運良好成長動能。

橙的瞄準歐美輪胎通路及知名經銷商持續深耕，以擴大橙的TPMS產品-「Orange零距離」的品牌形象及占有率，隨著新產品及新通路陸續加入，將為公司未來營運增添動能。

(時報資訊)

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