富旺(6219)今（10）日公布8月合併營收為1.01億元，年增5.42％；前八月合併營收為18.16億元，年增20.94％，創下歷史同期新高！富旺表示，目前不僅已完工的成屋交易戶數自5月起明顯拉升，同時也明顯感受到賞屋需求的回溫。

包括台中「天際Ｗ one」、「心海城」平均銷售率達72.5％；高雄「微美居」御金特區、鉑金特區因台積電進駐設廠，爆炸性買盤出現，當週銷售27戶，成績亮眼；台中「雍華」、新竹「站前富時代」及「站前新時代」等年底前即將完工的建案，平均銷售率已達八成，隨著施作工程如預期進度，將創造今年整體營運更上一層樓。

富旺進一步表示，今年在疫情干擾下，致使營造成本與人工成本的漲價，反應推升全台房價漲幅擴大，富旺今年全台新案包括新竹新時代、讚時代、綠園六期、苗栗協奏曲、雲林國際園首、高雄微美居御金特區；其中，苗栗協奏曲、新竹讚時代已分別於8月底、9月初開工；雲林國際園首今年也將完成動土開工，加上即將推出的台中忠明南路新案、雲林斗六等新案總銷達46億元及「烏日超級商城」，富旺期許在穩固成交策略的銷售下，對本業獲利帶來正面的挹注。

富旺對未來營運成長深具信心，不只整體簽約戶數及詢問度依舊火熱，加上存貨中包括待售房地、在建房地、預付房地，總計金額仍有高達55.18億元來看，凸顯富旺在手業績與建案豐沛，可望挹注未來營運的成長動能。

(時報資訊)

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