東元集團父子之爭即將再現高潮，隨著9月17日及9月24日菱光和東友股東臨時會時間的逼近，雙方陣營動作頻頻，股臨會前的爭霸戰10日初交手，在屬黃茂雄陣營的鈺叡對外承認，「收購案不如預期」、並未達到當初設定的拿下50.1％股權的最高收購目標下，黃育仁陣營宣告勝出，經營權暫有守。

為固守東元集團的經營權，東元會長黃茂雄先後對黃育仁掌舵的公司菱光、東友發動收購戰，為以茲對抗，黃育仁也發動旗下公司交互持股，增加實質的掌控權。

在雙方鴨子划水持續增加持股下，首戰結果揭曉，黃茂雄陣營透過鈺叡收購菱光案，訂10日為最後收購日，雖然實際收購股數尚有待11日集保中心對外公布，不過因鈺叡收購價每股29元在扣除8月25日實際發放的1.3元現金股利後，每股實際收購金額僅27.7元，和菱光10日的收盤價28.4元，仍有差距，在收購價低於市價的狀況下，鈺叡收購狀況並不理想，距離最高收購目標50.1％仍有相當差距。 此外，為削弱安富收購的實力，光菱也以盟友之姿參與公開收購東友，收購結果也在10日同步揭曉，惟並未達成最低收購門檻5％，由於本次公開收購條件未成就，參與本次公開收購之應賣股份將全數轉撥回應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

雖然光菱收購東友案並未成就，不過已成功打亂黃茂雄陣營的收購步調，經查屬黃茂雄陣營的安富國際僅收購到7.63％東友股權，尚不具實質影響力。

由於菱光股東臨時會即將於9月17日召開，會中將討論現金增資私募普通股案，以引進策略合作夥伴，經統計，目前菱光最大股東為東友，持股達22.02％，其次是光菱2.98％，市場人士推估，若再加上庫藏股及鐵粉的持股，黃育仁陣營掌握股權已近三成，不過，因上次菱光股東會臨時動議時的統計，黃育仁陣營掌握的股權以及所收購的委託書持股數已達到76.19％，目前看來菱光股臨會仍以黃育仁陣營的贏面較大。

(時報資訊)

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