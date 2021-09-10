大洋-KY(5907）8月再因疫情影響合併營收3.36億元，較去年同期減少21.61％，累積1-8月合併營收達34.32億元，較去年同期大幅增長25.56％。

大洋-KY進一步說明，南京7月下旬祿口機場爆發疫情，迅速擴散至8個省份，8月3日武漢並開始全員核酸檢測，疫情影響消費者進店消費意願，以致南京兩家店及武漢三家店業績下降。

唯持續深耕線上銷售，包括運用微商城、美團點評、聚美優品及大洋APP等，提升熱度並同時預售商品，以使線上銷售業績目前仍佔集團業績約10％。

展望9月，湖北省計畫從9月中旬發放電子消費券，總金額為人民幣9.8億元，因實際消費金額需滿足消費券面值3倍以上，預計可以創造約人民幣30億元消費金額，並在「中秋」、「國慶」、「雙十一」、「雙十二」分4輪發放，活動持續3個月，一直到12月中旬，有望帶動大洋-KY各店業績。

此外，大洋-KY針對秋季改裝，持續引進集團型品牌、網紅品牌，包括南京新街口店引進上海排隊店「東發道茶冰廳」等；且大洋將進軍一級戰區上海，首家經營面積超過10萬平方米的「上海大洋晶典千樹購物中心」，預計今年12月開幕，目前各大品牌陸續進駐內裝，大洋-KY今年配發1元現金股利，預計10月15日發放，有望帶動一波除權行情，近一周來股價已開始盤整向上。

(時報資訊)

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