工業電腦大廠研華（2395）大股東華碩電腦（2357），10日申報將出售研華股權達750萬股，持股比重將自原本的14.32％，降至約13.35％。華碩雖仍為研華最大的法人股東，不過一次出脫研華大筆持股，亦引發市場關注。

華碩預計將透過鉅額逐筆交易方式，出售達750萬股的研華持股，有效轉讓期間自9月13日起至10月12日，轉讓後華碩持股將降至103,177,983股。

華碩表示，此回申報出售研華股權，係接受研華外資股東之建議，釋出部分持股、以改善市場流通性，預估釋出的750萬股，約占達研華0.97％股權。

華碩近年加緊腳步布局AIoT領域，今年2月初宣布與工業電腦廠振樺電（8114）旗下瑞傳科技策略結盟，並以15億元取得其三成持股，預計明年第一季前，還將擴增持股至達45％，期能透過雙方結盟、將IPC硬體研製能力、客戶場域與AI軟體應用等三大關鍵串連，建置IPC大聯盟平台、共同投入AIoT泛生態系布局，提升AIoT產業進化。

在投資瑞傳之前，華碩亦在工業電腦領域有不少策略合作夥伴及投資標的，包括目前持股仍達四成的研揚（6579）、前華碩執行長沈振來於2019年第一季成立的創捷前瞻科技（i-Motion Group），華碩也投資入股三成，再來就是早年策略聯盟的研華，華碩在此回賣股後，仍有逾一成持股。

華碩董事長施崇棠先前於股東會中指出，華碩入股瑞傳，即是因應AIoT趨勢、規畫以少量多樣的產品線、聚焦智慧製造及數位轉型解決方案，希望能在產業界做到標竿地位，未來華碩也還會陸續針對有綜效的標的進行策略性的投資，及早在AIoT領域強化布局，俟市場爆發時、建立其優勢競爭的地位。

(時報資訊)

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