共享經濟正夯，尤其疫情下許多人避免搭乘大眾交通運輸工具，共享機車也起而代之受到許多通勤族喜愛，以當紅的GoShare為例，目前不少銀行都有推出相關的租車刷卡回饋，如永豐大戶卡提供7％回饋、凱基魔Buy鈦金卡提供8％、中信英雄聯盟卡則有10％、兆豐銀行更將回饋一舉拉高至15％的天花板，年底前只要是有申辦電子帳單的Gogoro聯名卡卡友，除可享原本的5％ GoShare刷卡回饋，還可以另外加碼再拿10％，總計一次可獲得15％回饋，一躍成為目前市場回饋最高信用卡。

為響應節能減碳，近年來越來越多國家開始推行共享機車服務，主因是民眾能隨借隨還之外，電動機車還可以減少二氧化碳排放量，減少都市污染。尤其台灣防疫降二級，大眾生活回到正常軌道，不須與人接觸的共享機車也成為通勤族的防疫首選。

以兆豐銀行為例，早在2018年與台灣電動機車霸主睿能創意攜手合作，發行全台第一張電動機車聯名卡「Gogoro聯名卡」，除提供電池服務資費5％回饋外，購車還可享全車系最高30期0利率，發行至今已將近10萬張卡，如今兆豐以聯名卡優勢，再度與Gogoro旗下GoShare攜手合作，推出市場最高15％回饋來加入共享機車戰局，無疑也讓許多用戶又多了更優惠的選擇，可以讓荷包精省一筆。

提醒民眾在使用發卡行回饋之餘，也要留意是否有特殊限制，如聯邦賴點卡10％回饋為限量且須登錄，台新FlyGo 5％回饋需當期Richart自動扣繳且累積消費滿5千元才可享有，民眾都須多加留意限制，才能讓優惠確實落入口袋，以免向隅。

(時報資訊)