大陸電信設備巨頭華為在遭到美國實體清單制裁、半導體產品與服務管制，不能出貨給華為後，導致華為消費者業務部門營收驟減，不僅旗下IC設計公司海思半導體無法委由台積電代工生產晶片，連透過第三方包括高通、聯發科購入晶片也遭阻斷。不過，華為把手機子品牌榮耀切割，就算僅有4G功能，仍不放棄發售新機，這讓紫光展銳看準機會，找上華為練兵。

台積電跟隨美國對華為禁令，於2020年9月14日起不再供貨華為，至今1年下來，華為5G手機無法延續，至今則是回頭推出4G手機，理所當然在5G時代面臨極大困境。

據新浪財經報導，2021年7月統計數據顯示，5G手機銷售比重達79.6%，華為日前發布、搭載HarmonyOS 2系統的nova 9系列手機，將於9月23日上市，僅有4G功能，在此之前，華為推出首款不支援 5G 的旗艦手機 P50 系列，P50搭載4G 版的高通S888、為三星5奈米製程，P50 Pro 首發版搭載麒麟9000、為台積電5奈米製程，一樣沒有5G基頻晶片輔助，市場本來以為華為會專攻旗艦機，不會推出中階機種。

至於最新的華為4G手機，就跟紫光展銳合作。據市場研究調查機構《Counterpoint research》調查報告顯示，2021年第二季智慧型手機應用處理器(AP)市占率，聯發科連續4季穩坐龍頭寶座，紫光展銳來到5%、排名第5，海思半導體則是降至3%。

紫光展銳日前推出的新一代8核心架構4G晶片平台T616和T606，採用12奈米製程，就打算搭配華為在包括非洲、拉丁美洲等新興市場發售。報導指出，紫光展銳與華為合作，讓2家公司分別取得好處，一來紫光展銳逐步擴大市占率，華為也能稍微在禁令後，取得手機業務最低量能營運，將影響降至最低。

(時報資訊)

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