台灣有線寬頻產業協會10日拜會內政部警政署刑事警察局，除了表達對於刑事警察局電信偵查大隊、保二總隊近日大舉破獲盜取有線電視訊號非法機房及設備感謝之意，雙方亦宣示持續共同打擊盜版，全台系統業者並全面動員，配合警方取締行動，播出刑事警察局攝製的反盜版宣導短片，呼籲全民向盜版機上盒說不。

台灣有線寬頻產業協會出席代表包括理事長鄭俊卿、理監事及會員代表凱擘公司總經理王鴻紳、台灣數位光訊科技集團營運長紀乃維、台固媒體副總經理李南玫、天外天數位有線電視董事長周詳人、世新有線電視董事長王國徽、凱擘公司處長林雅惠、聯維有線電視協理林雲中等，一行人共同拜會刑事警察局黃嘉祿局長、李副局長及所轄各單位主管。

為因應科技與網路快速發展，刑事警察局最近製播一系列反盜版機上盒、反非法網站等公益宣導短片，由全台有線電視系統公益播出，向全民呼籲檢舉盜版、使用正版，避免成為侵害智慧財產權的幫兇，期望能凝聚民眾共識，重視正版合法內容，從根本做起。

台灣有線寬頻產業協會理事長鄭俊卿代表對刑事警察局長期以來努力不懈取締盜版侵權機上盒及網路侵權行為表達感謝之意，鄭俊卿強調，保護智慧財產權不僅是保護我國文創產業，更是保衛國家安全，台灣有線寬頻產業協會長期積極配合警方查緝侵權盜版及各項防制侵權盜版行動，未來也將持續與警方合作，共同打擊盜版、保護正版。

台灣有線寬頻產業協會表示，該協會多年來持續不斷的配合警方查緝及取締行動，於108年11月推出「拒絕盜版電視盒宣導短片」並公佈「鼓勵民眾檢舉非法影音盒子獎金辦法」，結合民眾力量一起來抓盜版。109年9月與刑事警察局共同宣布警民加強合作打擊盜版機上盒，警方近來持續有所斬獲，包括：去年5月取締知名盜版網站「楓林網」。今年初「淨頻專案」查獲安博、EV等非法機上盒778台、總侵權金額超過10億元，今年4月破獲「TV Pay」，今年8月電信偵查隊、保二總隊在桃園、台中大舉破獲非法機房設備1,000多台，另外，「歐酷網」、某知名侵權機上盒嫌犯，在被警方移送法辦後均遭法院判刑。

台灣有線寬頻產業協會引用文化部最新統計指出，我國2019年文創產業總就業人口約27.6萬人，占全國總就業人數2.4％，文創產業產值較2018年增加3.7％，達到新台幣9,124億元，文創產業是國家的軟實力，對國家整體發展與人民生活相當重要，然而，不肖業者藉網路通訊發達之便，盜接訊號提供非法機上盒接取觀看，此一行為傷害努力製作節目內容的影視文化工作者，衝擊影視產業生存與發展，不利國家文化主體性，並對資安造成威脅。

(時報資訊)