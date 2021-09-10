受惠全球自行車市場買氣持續暢旺，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），雖然飽受缺料、船運缺櫃及基期高等因素影響，8月營收依然維持正成長，前八月營收甚至展現雙位數的成長幅度，營收均創下歷史同期新高。
其中，巨大集團8月合併營收64.58億元，年增1.77％；前八月集團合併營收553.84億元，年增20.17％。巨大集團指出，8月營收成長，主要來自捷安特歐洲公司及美國公司，一般自行車及電動輔助自行車銷售都有成長。
此外，美利達8月合併營收25.72億元，年增8.72％；前八月合併營收突破200億元大關、達209.36億元，年增17.86％。
美利達表示，第三季是中國及歐、美等主要市場的傳統銷售旺季，且自下半年起供料、生產及出口船運漸有改善，中國內銷及台灣廠出口規模均顯著增長。如美利達台灣廠，8月營收達21億元，年增14.24％，表現亮眼。
法人認為，自行車終端需求強勁態勢並未改變，且雙雄前八月營收刷新同期新高，預期隨著供料及船運問題逐漸紓解，第三季營運表現依然成長可期；而2022年持續受惠庫存回補、電動自行車出口穩定成長等利多挹注，雙雄明年營運可望持續增長。
(時報資訊)
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