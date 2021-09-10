「BROWN & FRIENDS」熊大、兔兔等10位超人氣好友，自2011年起在LINE貼圖上登場後，可愛療癒的形象，迅速引起關注在全台颳起旋風，生活上各式周邊商品也紛紛攻佔粉絲的心。一卡通公司宣布，針對超人氣角色熊大、兔兔及莎莉，特別發行3D版典藏立體造型一卡通，經典的Q萌模樣，滿足粉絲們的期待，可愛之餘實用度也高，預料將在粉絲圈引起一番討論及搶購熱潮。

「BROWN & FRIENDS」的超人氣角色，不管是沉默溫柔的熊大、開朗時髦的兔兔或是單純可愛的莎莉，各有各的一票忠心鐵粉。一卡通公司表示，這次率先推出的「BROWN & FRIENDS」典藏立體造型一卡通，有人氣角色熊大、兔兔和莎莉3款，每款大小約5.5到6公分左右，連常伴在熊大、兔兔左右，不時出現的可愛小不點—黃色小雞莎莉，也做成放大版，圓滾滾的眼睛加上豐厚的雙唇，與熊大、兔兔放一起意外增添一份呆萌感，超級可愛。療癒系的「BROWN & FRIENDS」典藏立體造型一卡通，平常可掛包包上或與鑰匙掛一起，只要感應角色頭部，就能輕鬆搭車及消費扣款使用。

「BROWN & FRIENDS」熊大、兔兔及莎莉《Basic》立體一卡通，每個售價390元，2021年9月14日上午11點起至9月20日，將於7-ELEVEN OPEN POINT APP、野獸國門市（部分門市除外）、LINE FRIENDS商城同步開放預購，採限時不限量。

（Q萌熊大、兔兔及莎莉3D立體一卡通陪你趴趴走，9月14日預購開搶。圖／一卡通公司提供）

(時報資訊)