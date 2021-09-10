圖/財訊提供 今年第二季，網通產業營收普編維持在高檔，但毛利率下滑、庫存大幅上升，甚至帳上現金水位開始下滑。網通產業面臨什麼樣的挑戰？

最近電子業的情況愈來愈讓投資人心慌，業者口口聲聲訂單接不完，可是部分零組件價格卻開始鬆動、甚至下滑，顯得有些矛盾。顯然，缺料、缺櫃和Delta病毒疫情對產業鏈的衝擊，已經讓部分廠商、尤其是製造終端產品的電子下游廠商的處境如同夾心餅乾。大家都在找答案，檢視第2季網通產業的表現，應可看出目前供應鏈的真實狀況。

《財訊》報導指出，以智邦為例，第2季營業毛利較去年同期下滑7%，合併營業利益下滑20%，合併稅後淨利也較去年同期減少17%、季減15%，每股盈餘降至2019年第1季以來的低點。智邦第2季獲利能力為何突然下滑？據新聞稿指出，第2季零組件短缺和漲價，造成智邦成本上升，而且，未來智邦的營收和出貨，還要看零組件出貨狀況決定。

一櫃難求 供應鏈緊繃極了

事實上，缺料、缺櫃和疫情，已經讓整個供應鏈緊繃到極點，智邦為了滿足大客戶的需求，網通設備已經改由飛機運輸，在與供應商簽定的合約中，也附有不能退貨退款的嚴苛要求。

根據《財訊》報導，從總體經濟數據上，會發現庫存正在逐漸上升，重複下單／過度下單的隱憂似乎浮現；但是從網通產業的財報卻發現，這並不是因為產品賣不出去，相反的，各家廠商的營收多半創下新高，像智邦、智易、中磊、明泰上半年營收也都創下同期歷史新高。

關鍵就在於，少了關鍵零組件，商品無法組裝出貨，其他零件庫存不斷上升，而副作用之一，就是部分電子零組件的價格鬆動。

一位記憶體廠總經理曾在法說會中解釋，中小型廠商因為積壓在庫存裡的資金太多，開始出現賣零組件求現的狀況，「賣零組件賺的可能還比出貨多」，導致零組件價格出現波動。

出貨不順 產品價格鬆動

因此庫存升高也將成為下半年考驗網通廠金流的新挑戰。《財訊》報導指出，例如正文，已經連續3季呈現營業活動產生之現金淨流出狀況，今年第2季正文營業活動流出的現金高達12億元，但正文發言人楊正任表示，庫存增加和配息導致現金流出，但在手訂單相當多，需求沒有問題，正計畫在越南興建新廠。

再以智邦為例，今年6月30日，智邦帳上庫存的原料金額高達91億元，較去年12月30日，庫存原料41億元的規模增加1倍以上；不只智邦，缺料已經造成各家公司第2季財報上的原料庫存都大增，甚至連鴻海董事長劉揚偉日前都預言，缺料要到2022年中才會有解。

雖然從需求面來看，網通廠商其實都相當樂觀。以中磊為例，總經理王煒在第2季法說會上表示，「目前在手訂單是1、2季的總和」，1、2季營收也創下同期新高。

(時報資訊)

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