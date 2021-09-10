Delta變種病毒肆虐疫情燒不停，面對仍有民眾拒打疫苗，美國總統拜登9日祭出最嚴格的疫苗強制令，強迫百人以上企業員工及聯邦政府公僕接種疫苗，全美約1億名勞工受到影響。

拜登已簽署行政命令，強制三大族群打疫苗，分別是聯邦政府職員、聯邦承包商及民間百人以上企業的員工。尚未打疫苗的聯邦政府員工和承包商，必須在75天內接種，否則最嚴重的後果可能是遭到解雇。

拜登政府也規定，接受美國聯邦醫療保險（Medicare）或聯邦醫療補助（Medicaid）的醫療機構員工必須接種疫苗，這項強制令適用5萬名醫療提供者。

凡是員工數超過百人的企業，須強制員工施打疫苗，不然就是每周接受新冠肺炎篩檢，料將衝擊8,000萬名民間部門員工。

員工接種疫苗或打疫苗後出現不適副作用，企業雇主須給員工有薪假。不守規定的企業，每次違規最高面臨1.4萬美元罰款。

美國政府官員表示，新頒布的疫苗強制令牽涉1億勞工，占美國全體勞工的三分之二。

拜登政府祭出最新疫苗強制令前不久，美國食品藥物管理局（FDA）才正式核發藥證給輝瑞─BNT疫苗。高傳染力的Delta變種病毒擴散，導致美國確診數激增，衛生官員歸咎於有人未打疫苗。

拜登表示:「我要向還沒接種疫苗的美國民眾傳達的訊息是，究竟還在等什麼？我們提供免費、安全又方便的疫苗接種，疫苗已獲FDA正式核准，逾2億美國人至少打了1劑。我們保持耐心，但耐性就要磨光。」

不過拜登政府的最新疫苗強制令，料會一如既往惹來司法挑戰，此前已有私人企業及州立大學等公家機構，訴諸法律推翻強制力。

早在拜登正式宣布強制施打疫苗政策之前，立場保守的商業團體Job Creators Network就表態反對。好幾位共和黨籍州長隨即揚言，要遞狀控告這項政策。

(時報資訊)