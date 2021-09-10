根據最新內政部電信信令人口統計，北市平日白天活動人口比夜間多71.8萬人，新北則是白日活動人口較夜間減少64.5萬人，可以由此看出大台北生活圈的人口流動樣貌，「工作在台北、生活在新北」已經是許多人日常的一部分，其中光是新北市第一圈的夜間人口比白天推估多出逾50萬人。

大台北市生活圈的發展與捷運網絡成型有密切關係，從電信的統計可發現，台北市白天活動人口比晚上多出71.8萬人，但新北市則是白天比晚上減少64.5萬人，基隆市則是減少6.2萬人，反映出新北、基隆人口大量流入北市上班或就學，民眾願意以通勤時間換取生活空間有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北居大不易，不單純只是房價的問題，住宅供給端也有結構性的問題存在，包括台北市住宅太過老舊、新的住宅規劃M型化，以小坪數和大面積的產品居多，標準品的新大樓房價也是一般受薪家庭難以負荷，而捷運路網縮短了往返雙北的通勤時間，加上新北市的房子相對屋齡新穎且房價較北市更親民，除了房子本身的條件外，新北市還有許多新興起的重劃區，同時許多硬體條件也不輸台北市，城市差距也明顯縮減，也讓工作在台北、生活在新北逐漸成為一種新的生活型態。

若比較長期雙北市住宅單價則可發現，2009年台北市的平均房價是新北市的2倍，不過兩者的房價差距逐步縮減，今年台北市平均房價為67.9萬元，約是新北市的1.8倍，房價差距收斂，反映新北市持續吸引大台北生活圈的民眾在此購屋，也帶動房價上揚。

電信的統計資料可發現，台北的衛星城市也是外圍第一圈的新北市板橋區、三重區、永和區、新莊區、蘆洲區及中和區，平日夜間較平日日間分別增加 11.6 萬人、8.3 萬人、7.1 萬人、 6.9 萬人、6.5 萬人及 6.2 萬人，再加上新店與汐止地區，則新北第一圈的夜間人口比白天多出逾50萬人，明顯描繪出大台北通勤圈的人口移動狀況，大台北綿密的捷運網絡與周邊成熟的生活機能，都是吸引民眾往這些區域購屋的原因之一。

另外電信的統計資料還顯示，新北市淡水區淡海新市鎮近年來興建大量住宅，淡水區內有多所大專校院，加上淡海輕軌通車，紓緩淡海新市鎮的交通壅塞，且大型商場進駐提高生活便利性，淡水平日夜間比戶籍人口多5.2 萬人，屬於人口淨流入比率較高之行政區。

全球居不動產情報室總監陳炳辰進一步指出，除了新北市、基隆市，事實上桃園市、宜蘭縣也都有可能工作與居住上通勤往返台北市，雖有其他的居住風格或個人因素的擇屋考量，但台北市房價動輒與這些鄰近城市有4、5倍的差距還是主因，事實上國外也有工作在市中心，居住生活遠離市中心的情況，不過乃是在於居住習性而不是房價因素，可謂兩樣情。

(時報資訊)