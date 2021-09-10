台灣大(3045)10日公布8月自結合併營收125.9億元，EBITDA為28.2億元，營業利益14.0億元，稅後淨利9.9億元，稅後EPS為0.35元。

累計前八個月合併營收989.1億元，EBITDA為220.9億元，營業利益108.0億元，稅後淨利76.3億元，稅後EPS為2.71元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎推動八月份合併營收年增18％。電子商務受惠於父親節買氣暢旺，營收年增維持兩位數成長達34％。行動業務方面，好速成雙及mo幣多兩大方案之銷售數皆較上月提升，展現產品組合差異化之優勢，使得行動服務營收維持年增，且成長趨勢已持續半年。

獲利方面，電商、家用寬頻以及5G帶動之電信業務EBITDA皆呈年成長，使得八月份合併EBITDA年增7％。八月份合併營業利益年增6％，已經連續3個月呈現正成長趨勢。

俞若奚強調，去年下半年5G商轉，開始頻譜攤銷並且為5G建設高峰，除本月已開始收到政府5G補助外，5G相關折舊攤銷增幅將趨緩，預期對獲利成長將有所助益。累計前八個月，合併營收年成長17％，合併EBITDA年成長5％，均優於全年業績展望。

(時報資訊)

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