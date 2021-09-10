台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）10日公告，8月份自結合併營收為新台幣11.05億元，較去年同期成長70.04%；累計1-8月自結合併營收為73.74億元，較去年同期增加44.79％。值得一提的是，8月份營收不僅創歷史新高，還在六個月內連續創五次新高。此外，前8月營收表現也是創歷史新高，雙雙繳出亮麗的成績。

春雨表示，台灣螺絲業接單成績好，使得扣件原料線材需求仍強，春雨前8月線材銷售與營收表現佳，較去年同期增加98％。此外，由於原料價格走高，春雨也從Q2起對外銷扣件大客戶調漲產品價格，並從8月開始陸續出貨，不僅會拉升整體營收，也會挹注獲利。而大陸因管制碳排放量，控制鋼鐵產量，加上擴大內需，在供給下降、需求強勁下，使得大陸鋼市持續熱絡。印尼地區雖然新冠疫情延燒，但因控管得宜，8月份營收較去年同期仍有超過5％的成長，前八個月較去年同期成長19％，繳出好成績。

春雨進一步分析指出，近期鐵礦砂價格走跌主要係因大陸配合減碳政策限產所致，在限產措施下，寶鋼鋼鐵產量大幅下滑，預計仍會繼續減產，使得鐵礦砂價格自7月中旬已下跌約30％，但大陸整體鋼價仍屬平穩。歐、美市場扣件訂單需求並無萎縮，市場預期中鋼第四季棒線盤將開出平高盤，後市仍可望是堅穩趨勢。但缺櫃、塞港情況並未明顯減緩，各公司營運也受到拖累，所幸，受惠集團能提供整體運輸、船務服務，出貨得以維持在一定水準。

目前春雨訂單能見度可達明年第2季，也結合外部合作夥伴及擴充部分產線來因應，在售價提升及整體成本控制得宜下，獲利將提升，所以公司樂觀看待第四季營運表現。

(時報資訊)

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