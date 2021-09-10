全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）今日公布旗下Bigtera發表全新版本軟體定義儲存產品VirtualStor Scaler 8.3。VirtualStor Scaler是企業級軟體定義的分散式儲存系統，可藉由單一系統同時滿足物件、檔案、區塊上所有儲存需求，讓企業更易於匯聚、整合與優化所有數據資源。

Bigtera歷經多時研發所淬煉而成的VirtualStor Scaler 8.3，針對檔案儲存、物件儲存等功能多所強化，孕育「勒索病毒防範」、「資料自動分層」、「資料透通」、「小物件合併」等四大亮點新功能，特別適用於巨量資料、AI訓練、媒體編輯、混合雲等需求高性能、高效率、高可用性、高安全保障及高度靈活性的應用場景。

針對勒索病毒防範，慧榮表示，VirtualStor Scaler 8.3支援完整的資料生命週期管理機制，足以協助企業建立多層次的勒索病毒防範架構。第一，可藉由「資料透通」功能，將NFS或CIFS系統當中的檔案儲存為物件，便於針對編修過程實施版本控管（S3 Versioning），縱使企業不幸遭受勒索加密攻擊，也可還原至前一份正常版本。

第二，透過單寫多讀（Write Once Read Many；WORM）保護功能的啟用，確保寫入的檔案沒有更改空間，讓勒索病毒無法執行加密。第三，藉由VirtualStor Scaler 8.3所支援的資料自動分層技術，將冷資料歸檔到藍光設備進行永久封存；或者啟用異地複製功能，在總公司、分支辦公室兩點之間進行資料異地複製。兩種途徑，都能協助企業打造災難復原的最後一道防線。

至於在資料自動分層，VirtualStor Scaler 8.3支援兩種資料自動分層技術(Automated Tiering)。以檔案自動分層為例，企業可定義全快閃、混合、硬碟、藍光等不同層級的儲存池（StoragePool），將經常需要存取的熱資料存放於存取速度最快的全快閃池，隨著資料變冷、再逐步分層移轉到相對低速、低成本的儲存池，最終歸檔至藍光設備永久封存。

而物件自動分層亦是類似原理，可以讓於企業依據存取策略，自動與公有雲進行資料分層管理，降低長期儲存總體成本，並提升資料存放的安全性。

(時報資訊)