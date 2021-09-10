遊戲廠商智冠（5478）10日公告8月營收5.13億元，月減1％、年減約一成。今年1月～8月累計營收45.93億元，年減7.06％。智冠表示，今年為止集團內雖因自有遊戲產品貢獻占比較低，但各事業群整體服務規模仍持續成長，下半年在新遊戲推出、IP授權分成帶動之下，將為後續營運添動能。

展望接下來營運，智冠IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》已於8月12日在台港澳市場正式上線，也拿下遊戲暢銷榜App Store第一名、Google Play第三名佳績，隨著下半年台港澳同步挹注，預期最快9月智冠就可享有分成金收入，將為第三季營運帶來穩定的業績挹注。

而子公司遊戲新幹線聯合發行手遊《三國群英傳M》，8月更新活動，以及《風色幻想SP手機版》推出新玩法，代理的線上遊戲《古劍奇譚網路版》、《信長之野望Online》也相繼推出改版，有望帶動玩家消費力道增溫。

此外，智冠也表示，今年持續擴展國際級遊戲服務，8月底與韓國大廠WEMADE全球跨平台遊戲新作《傳奇4》，啟動台港澳及東南亞市場的通路行銷合作，提供包括如MyCard點數支付、遊戲客服、線下及數位廣告投放等服務，除了為該遊戲發行商推升營運實績以外，也將帶動智冠第三季營運表現。

智冠集團財管中心總經理鍾興博先前表示，子公司中華網龍目前正積極開發兩款遊戲，一是玄幻仙俠MMORPG手遊《天子傳奇M》，另一款則是改編自知名黃易小說IP的MMORPG手遊《尋秦記》。鍾興博表示，預計其中一款將會在今年第四季推出，另一款將落在2022年，新手遊推出後若市場反應不錯，也將會是智冠第四季營運主要動能。

(時報資訊)

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