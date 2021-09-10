惠譽信評公司（Fitch）最新發布今年台灣主權評等報告，調升「長期」信用評等，由「AA-」調升為「AA」，未來展望則維持「穩定」，並肯定央行中小企業貸款專案融通及不動產總體審慎措施。

央行表示，這次Fitch調升評等，主要考量COVID-19疫情期間，台灣經濟表現優於其他同評級國家、外貿強勁，及持續性財政穩健（fiscal prudence）。此外台灣對外淨債權部位（net external creditor position）強健，外匯存底充裕、經常帳呈現順差，進一步提升對外償債能力，也是調升主權評等的原因。

央行指出，該報告對於央行延長中小企業貸款專案融通至今年底，並提高融通額度至2倍，有助中小企業度過疫情難關。Fitch評估台灣銀行體系展望穩定，主要反映營運環境風險降低。且強勁的經濟成長前景，以及遏制不動產投機行為的總體審慎措施（macroprudential measures），可望減輕疫情對銀行資產品質及獲利能力的影響。

央行認為，Fitch這次在報告中所指遏制不動產投機行為的總體審慎措施，包括今年3月19日及去年12月8日央行所採取不動產貸款針對性審慎措施，落實政府「健全房地產市場方案」的「信用資源有效配置及合理運用」。

(時報資訊)