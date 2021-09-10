美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，在911恐攻發生後，於全球擁有大量軍事基地的美軍，為保障官兵們的安全，極大程度減少基地與周邊社區的交流，並在基地範圍內開設更多餐廳、購物中心等設施，讓許多美軍成為足不出戶的「宅宅」。

《星條旗報》指出，在2001年911恐攻發生前，美軍官兵與附近居民的交流相當頻繁，許多基地設施在不設防之下直接對外開放，包括圖書館、醫療中心、宿舍、俱樂部等，附近居民還經常將基地內的道路當作交通捷徑。

但911恐攻後，美軍海外駐軍的生活方式發生大幅度轉變，基地安全措施獲得「前所未有」的提升，原先對外開放的區域，現在完全被圍欄和混凝土牆包圍；即便醫療中心等設施仍對附近居民開放，卻也須在哨所接受強制性的身分驗證後才得以進入。

另外，美軍也投入巨資改善基地的內部設施，開設更多餐廳、購物中心等日常生活所需的商店，讓官兵在進行海外部署期間，能夠成為非必要時不踏出基地的「宅男宅女」。

德國斯圖加特（Stuttgart）帕奇營（Patch Barracks）美軍基地附近的居民魏森伯恩（Michael Weissenborn）告訴《星條旗報》，在911恐攻發生前，美軍和德國民眾之間的友善接觸較為常見，但在駐軍人數減少和基地警備加強下，美軍似乎「隱藏在基地中」，即使是年度的大型交流活動，也讓人覺得有些「敷衍了事」。

(時報資訊)