雨季影響程度漸減，大陸水泥價格漸回升，西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)營運漸回溫，8月營運已從谷底攀升，預期到年底可逐月成長，第四季會是今年營運高峰。

台泥8月合併營收89.64億元，月增率7.75％；亞泥8月合併營收71.93億元，年增7.63％，月增1.05％；信大水泥8月合併營收5.91億元，月增率20.16％。

台泥在中國水泥市場的華南、西南地區，價格已從8月開始調漲；台泥指出，在價格上漲、出貨量增加下，大陸各地水泥廠的營運將逐漸從谷底攀升，預期，到年底的每個月，營收都可恢復正成長。

亞泥表示，亞泥中國主要營業市場在華中地區，第二季末開始到第三季初，是雨季的高峰，7月營收跌到谷底。隨著天候因素減緩，當地水泥市場已呈「價漲量增」趨勢，預期，到年底，亞泥中國的營收獲利可望呈「逐月成長」。

在中國的營收占比也已經超過7成的信大水泥，因當地營業區所在的南京地區，6、7月受到大雨影響，當月營收年衰退都達2成上下。信大水泥指出，8月雨季影響已減緩，南京地區水泥價格陸續調漲，加上逐漸進入工程施工旺季，水泥需求成長、出貨量增加，營收漸恢復正常。

(時報資訊)

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