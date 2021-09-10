桃園市議會10日舉行聯席審查，桃園捷運公司近年因疫情虧損嚴重，至今虧損13.95億元，為支應短期資金周轉，向2家公股銀行借款15億元。市議員舒翠玲批評桃捷不會節流，質疑虧損嚴重竟還繼續徵才，直呼「花公帑不會痛？」。

桃捷公司坦言，109年度虧損7.38億，110年1至8月虧損6.57億元，自有資金逐漸遞減，考量疫情影響、機場旅運尚未回復，客運收入不足支應營運支出，為支應短期資金周轉需求，7至8月已公開詢訪國內各大銀行報價，比價後有2家公股銀行利率最低，向2家銀行申請短期借款共15億元。

舒翠玲說，桃園國際機場出入境人數下滑，間接影響桃捷運量，109年度平均日運量5萬591人次，公司營收轉為淨損7億3801萬元；110年度截至5月底，平均日運量下跌至4萬3108人次，但營業成本從106年至109年度卻是逐年上升。

舒翠玲質疑，運量減少時為何還繼續徵才？連審計處都點名，直指桃捷公司在人事等營運成本上若無法同步縮減，疫情未解除前將會持續擴大虧損，應該好好調度人力問題，而不是無視虧損繼續徵才。

桃捷公司回應，市府核定預算員額為1295人，受疫情影響營運虧損，公司已實施員額管控措施，現有人力為1183人，預計將人力控管在1246人內。這次招募主要是為因應2022年A22老街溪站通車前營運準備、電聯車5級大修等新增業務，補足基本輪班人力，總計開缺41名。

談及開源撙節措施，桃捷表示，目前有和Xpark合作推出套票，以提升票箱收入，並拓展新增業外收入，如辦理沿線車站智慧販賣機招商及車站光纖出租招商等。撙節方面，有調整直達車離峰時間班距等項目，降低疫情衝擊。

(時報資訊)