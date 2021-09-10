八貫（1342）也因訂單能見度明朗、躍進，8月營收1.83億元，年增23.4％；前八月營收13億元，年成長27.7％。八貫表示，目前訂單能見度達明年第一季，加上第四季新產品挹注助力，營運可望逐月走升，蓄勢挑戰改寫單月營收新高紀錄。

此外，在高端新品、環保材產品挹注業績下，永裕(1323) 營收連六個月站穩3億元高檔表現，8月營收月增6.61％，達3.34億元，年成長32.69％，創同期單月新高；前八月營收24.19億元，年增10.26％。新冠疫情未歇，防疫產品之包材需求活絡延續，搭配高端新品及環保材產品強化收益結構，營運蓄勢更上層樓。

永裕指出，相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，並陸續出貨中。浙江新廠第一期工程已順利推進中，預計2022年年第二季投產。

八貫今年受惠歐美國家陸續解封後引發的報復性消費所帶動，加上中美貿易戰造成的轉單效應，營收活絡看俏。目前機能性布料及成品組件兩廠的稼動率全數滿載，且第四季會有新產品開始出貨，業績可望逐月走升。

八貫表示，除戶外用品需求強勁，下半年起航太產品訂單回籠亦有相當助益，包括逃生滑梯、救生筏及頂篷與救生衣等，都已開始穩定放量出貨。目前全產能稼動率滿載，機能性布料廠將優先將現有的班次增加1~2班次以作因應，成品組件廠將會購置數台高周波機台等設備，明年總產能可望再提高。

(時報資訊)

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