市場10日傳出大陸將放緩審批新網路遊戲，而非暫停批准，消息一出推動港股上市的網科股上漲，激勵恒生指數10日收漲1.9％。
香港信報報導，恒生指數10日高開154點，報25,870點，已是全日低點，開盤後漲幅持續擴大，最終以全日最高點收盤。恒生指數收報26,205點，上漲489點，漲幅為1.9％，大盤成交額為1,498.33億港元。
國企指數10日收報9,386點，上漲203點，漲幅為2.21％。恒生科技指數上漲187點，漲幅為2.9％，收報6,748點。
個股方面，騰訊上漲2.1％，收報490港元，成交額達到174.1億港元。東方海外收跌4.5％，成交額為46.9億港元。海底撈收漲7.4％，為10日表現最佳恒指成分股。
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