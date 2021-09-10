美國海關及邊境保護局（CBP）去年7月宣布，由於馬來西亞頂級手套（Top Glove）涉強迫勞動，故限制其所製造的一次性手套進口，據頂級手套今（10日）表示，該公司已獲准，向美國出口銷售手套，即日起生效，消息一出後，股價應聲大漲。

全球最大醫療手套製造商頂級手套自去年7月起，遭美國CBP以「債務限制、過度加班、扣押身分證，以及虐待工作和生活條件」，限制其旗下子公司TG Media的產品進口。

直到今年3月底，CBP稱有充足的訊息證明，頂級手套有強迫勞動的情形，並禁止該公司所有一次性手套進口；CBP高級官員米勒（Troy Miller）表示，「絕不容忍海外公司利用剝削工人向美國消費者販售不道德的產品」。

新冠疫情肆虐至今，儘管醫療手套需求遠超以往，但受到限制出口影響，股價今年迄今仍跌近40%，如今制裁實施約1年多，馬國媒體《星報》報導，頂級手套表示，在美國CBP修改調查結果後，已經獲准恢復美國出口銷售手套，即日起生效。

隨著美國CBP禁令解除，頂級手套新加坡交易所（SGX）股價一度大漲逾7%，躍上每股1.22新加坡幣。

頂級手套聲明指出，對CBP修改調查結果表達感謝，此外，也對大馬政府和重要利益關係人對此事的支持和諒解表示感謝，將繼續致力提高顧客健康、安全和福祉。

(時報資訊)