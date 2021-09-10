【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)8月營收428.08億元、月增加6.07%、年增加30.85%，為今年次高表現，以聯發科第三季財測估算，9月營收須達425億元，方可達到第三季財測預估。

聯發科8月營收為428.08億元、月增加6.07%、年增加30.85%，為今年單月營收次高；累計前8月營收為3168.54億元、年增加68.65%。

聯發科累計7月、8月營收合計為831.68億元，換句話說，聯發科9月營收須達425億元，方可以達到第三季財測預估。

聯發科第三季財測以美元對新台幣匯率1比28元計算，營收約1257~1319億元，季增加0~5%，年增加29~36%，毛利率落在44.5~47.5%，含員工分紅的營業費用率則為22~26%。

法人分析表示，在高通重新投入台積電(2330)6/7奈米製程的狀況下，聯發科上半年表現優異的產品線如天磯1100/1200短時間並未再度奪取市場率，而下一代新機種僅剛剛開始推出並無法彌補6/7奈米的投片下滑，聯發科預估第三季營收季增0~5%，略顯平淡，以目前訂單能見度來看，預估聯發科第四季營運大概處於相當水準，惟聯發科也看好今年營收成長率達45%以上。

另外聯發科採用台積電4奈米製程的旗艦天璣2000預計第四季會推出，明年第一季就會有終端產品推出，屆時將有利於聯發科拉升在旗艦市場得市占比例。

(時報資訊)

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