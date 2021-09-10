國內疫情緊張情緒舒緩，加上電池主流重新轉強，台股反攻季線，但量能還是不足，萬寶投顧王榮旭認為，中秋節後才有可能補量再攻，而目前量縮之下，個股無法全部上漲，唯有選對股票才能賺。除了半導體產業是盤面焦點之外，IP矽智財、USB高速傳輸及第三代半導體等三大新主流亦可留意。

王榮旭表示，這波大盤回測萬七還沒有到就反彈，代表月線及半年線支撐強勁，但下周中秋連假之前，量能也不易擴大，指數空間有限，估計大盤將暫時在季線17400點上下200點區間整理，等待秋節後補量再攻。

分辨弱勢格局VS強勢格局

量縮之下個股無法全部上漲，選對股票才能賺。王榮旭指出，電子籌碼優於傳產，電子上半周拉回整理，下半周復原速度很快，例如晶圓三雄台積電(2330-TW)融資餘額只有2.6萬多張，是今年相對低水位；聯電(230-TW)融資從8月29萬張降到23萬張，但同時期股價卻從57元漲到70元附近；而世界(5347-TW)短短三天融資竟然大減近3成，融資籌碼快速被洗出，難怪股價很快就再創新高。

反觀傳產的貨櫃、鋼鐵利多不斷，卻沒有任何一檔指標股漲回前高，王榮旭表示，股價自7月跌下來後就在低檔整理，該彈而不彈、該漲而不漲就是弱勢格局。主流股剛好相反，該跌不跌、該漲漲更多，所以主流很好辨認，從股價就看得出來。

王榮旭指出，電子除了晶圓代工先漲過7月高點，8月行情修正之後，超高價股王矽力-KY(6415-TW)領先復原，創下新高；接著祥碩(5269)、譜瑞(4966-TW)及力旺(3529-TW)這些千金股也先後創高，這是資金回流電子的重要訊號，點出半導體產業將成為盤面主流，後來除了晶圓代工、IC設計，包括矽晶圓與封測都大漲上來。

電子股三大新主流出頭

最近中小電子漲多拉回，新主流因此逐漸浮出檯面。王榮旭看好IP矽智財、USB高速傳輸及第三代半導體。IP股王力旺(3529-TW)再創新高，比價空間拉大；IP股后世芯-KY(3661-TW)漲停再創波段新高。也有見到法人影子的創意(3443-TW)及智原(3035-TW)後市看好，這2檔同時同時也是USB與矽智財主要的供應商，又擁有集團支援晶圓代工產能，後市值得追蹤。

USB 4.0整合多項高速傳輸介面，包括Intel與AMD年底產品都將支援這個新規格，明年USB 4.0邁入放量階段，新規格新產品毛利高，受晶元代工漲價影響有限，是IC設計中除了IP谷之外的首選。高速傳輸晶片股王祥碩(5269-TW)與譜瑞-KY(4966-TW)都大漲，與IP股相同也產生比價效應。

創惟(6104-TW)最近漲多拉回整理，後市看好，除了獨家供應蘋果USB控制晶片，Intel新平台也可採用創惟產品。創惟7月EPS 0.54元，下半年到明年的業績可望大幅成長。

偉詮電(2436-TW)主力產品市USB-PD，搭上快速傳輸商機，上半年EPS 2.1元，全年上看4.5元，最近有法人介入；松翰(5471-TW)USB-PD去年底就已經通過認證，上半年EPS 3.9元，全年估達8~9元，可說是USB與MCU雙概念股中本益比最低的晶片股。

王榮旭強調，第三代半導體碳化矽及氮化鎵，抗高壓、抗高溫傳輸速度又快，台積電透過同集團世界先進鎖定氮化鎵製程技術布局；鴻海則買下旺宏6吋晶圓廠，發展與電動車相關的碳化矽產品；合晶(6182-TW)也切入碳化矽矽晶圓技術開發，目前6到8吋矽晶圓供不應求，8月營收創下歷史次高，下半年換約不排除2022年報價繼續走揚，籌碼從融資散戶持續流向特定法人手中，後市看好。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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