裕隆日產汽車（2227）繼2020年獲行政院頒發「2020 國家人才發展獎」後，今年再獲頒亞太區人力資源管理領域具權威指標性的「2021 亞洲最佳企業雇主獎」。

「亞洲最佳企業雇主獎」自2018年舉辦，旨為推廣幸福企業理念，打造更美好的職場環境，是亞太區人力資源管理領域最具權威指標性的獎項之一，裕日車最受評審肯定的兩大項目為「公司鼓勵員工不斷地自我增值及學習」與「我們願意幫助有需要幫忙的同事」，體現裕日車打造幸福職場的理念。

裕日車總經理蔡文榮表示，員工是企業最重要的資產，裕日車長久以來秉持這樣的精神，打造一個健康、友善、幸福的職場環境，讓每位同仁都能發揮自我的價值，與公司一同穩健成長。

在人才培育上，裕日車以「塑造會增值的人才」做為人才發展策略，強調培養出具備「Innovation、Speed、Teamwork」的1st人才，以核心、管理及專業三大職能為基礎，建構完整人才培育體系，並依據課程的實際需求，採用多元培育方式。自新冠疫情爆發，裕隆日產更朝「學習不停歇、停課不停學」的方向，持續導入線上課程、知識管理庫、線上討論平台及遊戲化學習平台等，鼓勵同仁在疫情期間能夠持續學習。

在照顧員工方面，裕日車實施彈性工時制度，貼心提供同仁自由調整上下班時間，兼顧工作與育兒照顧，並為居住外縣市的同仁，設有免費宿舍及往返北部之交通車接駁，同時，為照顧同仁及其家庭，裕日車全額支付員工及其眷屬團體保險費用，導入EAP員工協助方案及設置專屬員工診所，即時解決員工身心需求，使同仁更能安心投入於工作之中。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意