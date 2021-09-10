美元指數走弱10日熱錢再度湧入亞股，台股也呈現震盪收高格局，盤中一路震盪走揚，終場台股收在最高位置，成交金額放大2,651億。今日台幣再度走強態勢，目前外資熱錢湧入台股跡象，短線台股轉以震盪偏多看待。
外資現貨買超150億，期貨淨空單增加至14,302口。自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為6萬8,000餘口，買權OI增量不增反減，賣權OI往上履約價作增量布局，目前選擇權多方逐漸往上表態。
群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多態勢，月選呈現偏多，整體籌碼面偏多格局。技術面台股收在所有均線之上，目前在電金皆為強勢表態下，短線台股將再放量，往上挑戰9月6日高點壓力位置。
(時報資訊)
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