台股加權指數今日大漲170點，收在17474點，漲幅0.98％，日盛投信指出，從目前公布的疫調資料來看，本波Delta疫情應仍可控，加上疫苗覆蓋率持續提升，疫情衝擊應不會像5月那波嚴峻。台股目前站上季線並守穩月線，但量能急縮，因此，觀察成交量能漲時能否回溫；產業前景佳及營收表現優者，包括半導體、5G手機供應鏈、伺服器、車用電子、鋼鐵等產業可留意。

日盛上選基金研究團隊表示，台灣8月份製造業PMI62.1％，連續10個月維持在60％以上的水準；8月出口達395.5 億美元，年增26.9％，續創歷年單月新高，其中，電子零組件與資通訊設備因受惠於新興科技與數位轉型商機挹注，單月出口值雙創單月新高；台灣經濟基本面持續報佳音，接下來即將邁入傳統美國消費旺季，企業拉貨需求可望延續強勁動能，預期台灣上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高，預估指數有機會逐步墊高。

研究團隊指出，產業方面以供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主，傳產則看好第4季將進入需求旺季的鋼鐵族群。AI、IoT、雲端運算、電動車與5G等新興科技應用的長期結構性需求，半導體需求呈結構性改變，研究機構預估產能將一路吃緊到2022年，半導體成長速度加快；新iPhone如期在美國時間9／14發表，5G汰換需求可望持續擴張，2022年5G手機滲透率挑戰50％，相關供應鏈營收動能有望回升。

(時報資訊)