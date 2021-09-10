【時報記者郭鴻慧台北報導】永固-KY(5546)8月合併營收為新台幣4.25億元，與上月相較持平，主要因本月混凝土價格仍處在相對低檔，產量亦受到8月前兩周重慶江北連雨影響工程施工進度，約與上月相當；惟自中下旬起已加快施工，預期隨著愈接近農曆年節，工程進度加速，產量會明顯增加，加上9月初混凝土價格更已開出漲價第一槍，此波漲幅預估約在10-15％，正式展開旺季效應。

大陸混凝土市場自第三季起開始逐漸步入旺季，並且逐季的增長幅度，會隨著工程加速明顯增加，永固-KY 8月份的混凝土產量，在因連雨導致多個廠站大幅減量將近兩周下，仍能維持與上月相當，主要即由於混凝土市場因旺季效應帶動需求明顯增加；其中，並未受連日大雨影響，位於重慶主城區長江南岸的泰宏站，8月產量較上月多出約1.5成，即已開始感受到旺季效應發酵。

永固-KY指出，更為明顯的旺季效益，會從混凝土價格開始調漲發酵，9月初，重慶混凝土價格已開出漲價第一槍，首波漲幅預估約在10-15％，一次性漲幅為近年少見，此次漲價後，混凝土價格可望逐步來到旺季水準。

永固-KY進一步表示，按照過往經驗，混凝土漲價動作啟動後，將逐步調漲後到農曆年前達到最高點；而在混凝土量價同步揚升形成的旺季效益下，公司上下半年的營收表現占比約為4:6，獲利表現則由於漲價原因，差異性會更明顯加大。

(時報資訊)

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