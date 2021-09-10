【時報記者王逸芯台北報導】安馳(3528)8月營收為5.42億元，再創歷年同期新高紀錄，且較去年同期增加44.5%；前8月營收為43.48億元，亦創歷年同期新高，並較去年同期大幅增加30.3%，主要在於公司人工智慧(AI)、物聯網(IoT)以及5G傳輸等三大高階應用整合方案出貨量持續成長。

安馳表示，全球疫情加速推動遠距經濟及智慧工廠發展，對於工控自動化設備需求明顯提升，公司推出的物聯網整合模組，結合ADI高精度的AC/DC轉換器及各項傳感器、LTC的高效電源模組，與5G傳輸用的射頻整合晶片等，應用於智能檢測、4K多頻視訊系統、5G無線訊號測試等產品，今年出貨量持續提升。安馳今年推出人工智慧物聯網(AIoT)、震動監控系統、智慧工廠監控系統等新興應用整合方案，目前均進入產品終端驗證階段，第四季可望放量出貨。

安馳表示，Xilinx(賽靈思)產品線今年主攻半導體IC驗證平台及自動化測試機台，上半年雲端邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案出貨量持續增加，下半年開始推出5G開放式無線電接取網路(O-RAN)相關高階網路通訊設備，搶攻5G私網應用標案市場；此外，Xilinx下半年推出新產品線Kria自適應系統模組SOM，加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺智能鏡頭，安全工業等端應用的部署，預估下半年開始推廣到入客戶系統，進一步優化產品組合。

安馳進一步表示，新代理產品線部分，Qorvo今年前8月出貨量較去年同期大幅增加，主攻5G基地台及小型基站等骨幹網路相關產品上，明年可望拓展至衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場。

(時報資訊)

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