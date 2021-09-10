北京時間10日上午，美國總統拜登與中國國家主席習近平進行拜登上任以來的第二次通話。上次通話是七個月前。美國之音報導，白宮表示，兩人就避免美中競爭演變成為衝突進行了討論。白宮資深官員說，美國願意與中國進行開誠布公的溝通，但中國總是以宣傳式的官樣文章應付。該官員說，在與普世民主價值相關的香港、西藏、新疆，以及台灣議題上，雖然中國認為美國在干涉其內政，但拜登政府不會退讓。

根據白宮公布的通話紀錄，拜登與習近平進行了「廣泛且策略性」的討論，雙方同意在一系列議題上開誠布公地接觸。拜登總統清楚表明，美國持續努力且負責地處理美中之間的競爭，並強調美國對印太地區與世界和平、穩定與繁榮的長期關注，兩位領導人也討論了兩國必須確保競爭不會演變成為衝突。

美東時間週四（9日）下午，拜登政府資深官員在拜習通話前對記者說，過去一段時間，拜登政府透過多重管道與中國官員接觸，願意進行開誠布公的溝通，但「很不幸的他們不願意進行實際對話」，僅以「宣傳式的官樣文章」回應。

該官員說，拜登的目的是看看與習近平做個人接觸是否能讓兩國關係走上更嚴肅的道路，並幫助推進雙方可以合作的問題。

拜登政府仍在對其整體中國政策進行審議，包括如何處理川普政府針對價值3千億美元的進口自中國的商品所加徵的關稅。就此，白宮資深官員表示，拜登總統將繼續對中國「不公平且強制性的貿易行為」（unfair and coercive trade practices）表達關切，並會採取行動，但未提及關稅去留問題。

白宮資深官員批評中國將跨國和雙邊事務聯繫起來，實質上是以氣候變化等領域的任何進展相要挾，同時要求做出不相關的讓步。這方面的分歧在上周美國氣候變化特使凱瑞與中國外長王毅會面時已經有明顯的表現。王毅當時說，氣候變化方面的合作不能脫離兩國關係的大環境。

拜登政府認為，美中之間正在世界舞台上進行激烈的競爭，並相信必須要設下「界限與護欄」（setting parameters and guardrails），並保持開放的溝通管道，來避免競爭失控。但是，該官員說，幾次較低層級的官員接觸卻未帶來令美國滿意的成果。他說，中國正扮演著一個不負責任的角色，所作所為都是「設計用來對內宣傳。」

白宮資深官員說，拜登總統與習近平本次通話的目的，是要進行一個廣泛且有策略性的討論，確保美中進行「健康的競爭。」

拜登政府認為美中關係的「主導框架」（dominant framework），就是承認雙方的競爭，並且為競爭設下遊戲規則。過去美中關係只有兩極路線，若不是與中國接觸，就是與中國對抗。拜登政府認為，美中是合作與競爭並存，雙方有歧見，也有能夠合作的議題，如在伊朗、北韓、氣候變化等議題，雙方都有持續討論。

據中國官方媒體央視網報導，習近平將問題歸咎於美方。報導稱：「習近平指出，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭受嚴重困難。」據央視網報導，習近平表示雙方可以在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上進行合作。

美國之音記者詢問，拜習二次通話是否討論香港、西藏、新疆等議題，尤其港府本週三（8日）才又逮捕了幾位支聯會的民主人士，而是否也談到台灣？資深官員表示，這些都是中國很關注，也認為美國在干涉內政的議題，不過正如拜登總統2月時與習近平的首次通話當中已提過普世民主價值、尊重人權等，拜登總統這次也會清楚說明，美國堅守這些價值觀，並且不會退讓。

拜登總統多次說過，美國從阿富汗撤軍即可增強實力，以應對中國帶來的挑戰。美國之音記者詢問，這是否代表美國將加強在印太地區的外交努力跟投資，並將軍力派往該地區。資深官員回應，美國國防部正在進行《全球軍力部署審議》（Global Posture Review），須等國防部研議結束再下結論，不過本屆政府認為，必須應對今日與明日的挑戰，而拜登總統確實放眼印太地區，且認為中國帶來的挑戰，正是這個政策的核心。

至於年底的民主峰會是否會邀請台灣與會？資深官員表示目前尚未有可宣佈的規畫。

之前曾有報導稱，拜登與習近平有機會於10月底在羅馬舉辦的G20領袖峰會期間進行會晤，不過最近中國媒體報導，習近平可能僅以視訊方式參加G20峰會。白宮資深官員表示，目前尚不知習近平是否將親自出席，不過美國認為保持流暢的溝通管道很重要。

對於美國是否將派遣代表團前往北京參加2022年冬奧會，資深官員說，距離冬奧會還有一段時間，目前不討論這方面問題。

關於美方是否關注中國可能向塔利班提供資金，該資深官員表示，美國國務卿布林肯已經與中國外長王毅數次通話，就是否承認塔利班政權，以及聯合國安理會關於各國人員安全撤離的決議案等議題進行討論。該官員說，美國將繼續傳達自己的看法，並瞭解中國的想法。

(時報資訊)