由於OPEC+產油國穩定產銷，支撐原油價格，加上全球原物料價漲，帶動與油價連動的煤化學產品價格，有較大幅度上揚，而碳材料銷量也年增47％，價漲8到9％，助攻中碳（1723）今年倒吃甘蔗，前8月每股稅前EPS衝至3.8元，越過去年稅後的3.09元，因應未來客戶需求，中碳並已在屏南廠啟動興建碳化爐第二條產線，也將適時擴充所需要的石墨化產線設備。

中碳今年上半年每股稅後盈餘2.26元，今年7月開始加溫，8月單月營收達7.51億元，累計今年前8月營收51.12億元，年增約45.60％。累計每股稅前EPS衝至3.8元，越過去年稅後的3.09元。

中碳發言人黃初凱10日指出，國際上雖然Delta變異病毒擴散，美、歐、亞洲疫情再升至高峰，亞洲疫苗覆蓋率較低，對疫情容忍度也較低，但，多國採取封鎖措施，疫情、航運、原物料缺、漲三大變數，對地區經濟復甦產生不同的影響，亞洲國家已跟進歐、美加快施打疫苗，以降低衝擊。

在OPEC+產油國仍維持生產紀律，第三季經濟成長趨於穩定之下，支撐起原油價格，加上全球原物料價漲，帶動中碳與油價連動的煤化學產品價格，有較大幅度上揚，挹注營收獲利。

黃初凱表示，在碳材料方面，目前中碳在台灣、大陸、以及日、韓的客戶提貨穩定，其中，台灣、大陸客戶正在擴建新廠，預期需求量將倍數增加，新開拓的歐洲客戶，儲能新廠產線試用良好，日本、東南亞新客戶建置的儲能及車、船用電池工廠，已完工進入量產，訂單增量之中。

另有大陸與歐洲新客戶，今年啟動興建汽車與儲能鋰電池材料工廠，正與中碳洽談明年完工的需求量，未來成長可期。

他說，中碳積極參與台灣業界籌畫的電動車開放平台、以及電動巴士國產化相關的鋰電池聯盟，成為台灣建立自主供應鏈與鋰電池技術整合的成員，預期將帶來負極材料產銷的擴張。

放眼全球，除了在大陸有電動巴士電池廠的老客戶，已在擴廠、以及正在籌建EV與儲能用電池廠的中、歐新客戶之外，既有日本客戶及2家在東南亞建置的儲能及車、船用鋰電池廠，已完工進入量產，自今年Q3起增量提貨，若能隨之深入開拓兩個地區市場，在相關領域的應用，將可擴增營運成長動能。

黃初凱指出，隨著歐、美、東南亞、以及大陸市場客戶的建廠擴產，中碳近期已於屏南廠，啟動興建碳化爐第二條產線，以提高產能及增加生產調度與設備維護彈性，並將評估客戶增量，適時擴充所需要的石墨化產線設備。

(時報資訊)

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