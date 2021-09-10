有立委10日召開記者會，批評離岸風電計畫扶植國產化政策一再跳票，根本就是打著國產化的口號高價購電，不過學者認為，台灣離岸風電才剛起步，但是再生能源躉購費率其實行之有年，不該混淆。

台大工程科學及海洋工程學系特聘教授兼工學院副院長江茂雄表示，台灣發展再生能源躉購費率的歷程已經很多年，從早期太陽光電、地熱發電等，都有相關的躉購補助，對於再生能源補助已經行之有年，現在說躉購費率與國產化綁在一起是執行，是不了解先後順序。

江茂雄指出，離岸風電國產化是絕對應該要做，台灣推動離岸風電政策，就會帶動相關需求，內需市場就會出現。且因離岸風電是分散式發電，這跟過去的火力核能不同，那個內需量太少，未來風機會越來越多的，量體就會出現，可以引導國內發展項目，國內就可以自己做。水下基礎有世紀鋼、興達海基等公司正在投入，過程當中一定會跌跌撞撞，這是因為台灣以前從來沒有做過。

對於外界質疑台灣發展相關技術相當困難，江茂雄指出，台灣以前很少會焊接這麼厚實的鋼板，水下結構也沒有這麼大的結構物，現在有內需市場因此來發展相關技術，有些雖然國內沒有，但可以開始學習。現在已經逐漸開始有成果，這個後續就可以開始量產。尤其是第一座的技術門檻最高，要去克服的最多，現在逐漸開始有成果，就要支持台灣本土供應鏈。

(時報資訊)