連鎖健身事業柏文（8462)8月營收1.15億元，月增 111.52%，年減 65.35%，1至8月累計營收 15.60億元，年減 34.03%。

展望後市，健身工廠位於新竹市的「光埔廠」及嘉義縣的「民雄廠」已分別於 7 月及 8 月投入營運。9月29日健身工廠雙喜臨門，高雄市「南岡山廠」及南投縣「草屯廠」同時開幕，10、11月則有台北市「長春廠」、台中市「福科廠」及高雄市「福華廠」接棒開幕，從北到南提供全台灣消費者最優質的運動場館與健身體驗，隨著各場館營運逐步回到正軌，加上下半年「健身工廠」又有7處新據點接續開幕，營收成長動能持續增強，柏文營收可望逐月成長。

柏文年8月合併營業收入較前一個月大幅成長，主係因旗下「健身工廠」營業據點陸續於年7月13日及27 起恢復營業。此外，本月新增嘉義縣「民雄廠」據點。其他品牌包括：人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場據點均自年7月27日起恢復營業。

近日 Delta 病毒入侵新北社區，全台民眾可能開始憂心剛趨緩的疫情再起波瀾。世界衛生組織（WHO）官員 7 日表示，COVID-19 病毒在全球各地未接種疫苗的國家境內持續突變，且先前寄望能根除此病毒的希望逐漸渺茫，因此未來人類很可能必須「與之共處」。面對可能要與 COVID-19 病毒共存的現實，當前最重要的提高完整接種疫苗的覆蓋率，但提升免疫力永遠是最好的自我保護對策，沒有人可以忽視「運動」能有效提升免疫力，這也是當下每個人可以立即做好的防疫準備。

從防疫的強度分析，健身房其實是一處相對安全的運動場域！事實上自疫情發生以來，健身房除了出現過確診者的足跡之外，截至目前台灣未曾有健身房群聚感染情事發生。「健身工廠」除了定時與不定時的全館清潔消毒措施外，並依據主管機關防疫指引，要求會員進場確實執行實聯制與手部消毒、全程配戴口罩、訓練保持距離及器材間隔使用，並嚴格控管容留人數限制，所有員工配戴口罩、護目鏡，並對私人教練進行七天一次的抗原快篩，如此高強度的防疫作為，可以讓會員安心運動健身。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意