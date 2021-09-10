【時報記者莊丙農台北報導】茂林-KY(4935)今天在證交所召開業績說明會，董事長李滿祥指出，今年受疫情及航運關係，有些產品出貨不順，但整體營運狀況仍算平穩，每一季不會有太大差異，全年營運表現和去年相當。2022年很多產品都已經開發，對2022年下半年營運成長較有把握，對2022年表現相當有信心。

茂林-KY今年第2季營收27.3億元，季增2.2％，年減約6％，單季毛利率降至17.78％，稅後淨利2.7億元，每股盈餘2.06元。上半年毛利率18.9％，稅後淨利5.96億元，每股盈餘4.55元。

該公司第2季display產品客戶位在馬來西亞、越南、墨西哥，影響客戶拉貨，近期又因為航運關係，拉貨不順暢。另外，毛利率下降，主要因為產品組合不同，而且原物料成本增加，大尺寸銷售不如預期對產能利用率也有影響。

對於發光鍵盤在美系客戶比重是否降低，李滿祥表示，市場競爭是常態，會依照技術和量產能力，還是可以扮演主要供應商角色。第4季訂單能見度如預期，配合客戶新產品開發，目前交貨正常，今年、明年新產品也配合客戶開發當中。

第3季營運情形預期與第2季差異不大，主要因為受到疫情及長短料問題，持審慎保守態度，預期今年營運狀況應該與去年接近，還是會持續努力從生產效率及良率提升來改善毛利率。

消費性產品因為開發周期至少一年以上，目前有新產品開發，至於貢獻多高還無法完整預測，但2022年陸續會有產品進入量產。

(時報資訊)

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