王品集團（2727）公布8月自結營收，兩岸合併營收14.1億、月增36.05％、年減18.91％，台灣事業群營收回升至8.2億，月增71.42％、年減26.37％，衰退幅度較上月收斂。大陸事業群營收5.9億，月增5.41％、年減5.39％。累計前8月合併營收108.3億，較去年同期成長13.16％。

王品在雙北有超過百家門店，8/3日雙北內用禁令解除後，帶動營收提升。8月受惠父親節檔期，首周末來客數、客單價均成長。此外，月底4天內3度確診數加零，民眾到餐廳用餐信心增長，王品各品牌也順勢推出「加零優惠」，刺激消費意願。

2020年疫情最嚴峻時，王品外送占整體營收比重最高僅15％，但經過一年半的疫情催化及內用禁令限制，消費者用餐習慣逐漸被改變，觀察集團8月營收數據，內用與外帶、外送占比約7:3，外帶外送占比已提高至30％，顯示「內用+外帶外送」將成為餐飲主力營收結構。

中秋節將至，餐廳內用禁令雖解除，但容留人數限制嚴格，更多消費者傾向在家烤肉，王品旗下兩大燒肉品牌都推出澎湃的烤肉禮盒，「原燒」主打澳洲M8和牛與獨門漬物搭配；「肉次方」精選厚切肋眼、戰斧豬排等13款肉品。自有電商平台「王品瘋美食購物網」則以雙和牛組合應戰，限量500組在6天內完售，銷售成績不俗。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意