麗彤（6539）受益後疫時期，線下實體需求增溫、實體通路業績成長，加上DV醇系列機能飲品銷售熱烈，推升8月合併營收1.4億元，月增21％，累計1-8月合併營收11.4億元，與去年同期相當。

麗彤董事長張麗綺表示，去年展店的新門市貢獻，保健食品醇耀妍NMN系列與雙樂纖Super Plus+新品上市挹注，加上集團導入Oracle大數據，精準行銷推升會員數成長，都是帶動前今年營運看好的原因。

有鑒於後疫情時期，顏值經濟再啟，線下實體需求增溫，帶動實體通路業績成長，麗彤今年計畫擴大高雄分公司經營，持續加大醫美管理平台效益。

台灣保健保養品零售市場有高達逾千億規模，且將在2025年邁入超高齡社會，尤其在後疫情時代，更創造保健食品、機能性保養品成為消費者剛性需求，加上消費者購物行為改變，宅經濟發威，線上購物成為趨勢，對美麗、健康意識較高的消費者，為了更健康會願意付出更高的開銷。

張麗綺指出，麗彤將推出「醇耀妍升級版」，滿足老客戶的新需求，且持續推出新產品，研發「醇好菌」，是首次搶攻益生菌市場。由於新竹館預計今年第四季開幕，在快速成長的美容保健市場中，預期在新品與新服務效益顯現下，營運再添新動能。

(時報資訊)

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