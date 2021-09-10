【時報記者莊丙農台北報導】強信-KY(4560)8月營收為1.59億元，月增1.85％，年增44.77％，為兩年來單月最高。第4季為傳統旺季，且在全球成衣市場終端庫存消化速度強勁帶動，以及因東南亞疫情嚴峻而逐漸發酵的轉單效應下，仍有機會創高。

強信表示，公司訂單能見度明朗，且第4季本為傳統旺季，今年營運表現逐季成長可期，主要動能來自於全球成衣市場需求強勁，尤其歐美解封後引發的報復性消費，帶動終端庫存消化速度強勁，目前來自工業縫紉機廠對於刀具、針件組等零配件的訂單，占公司整體營收比重已躍升第二，約13％的自動裝置產品亦受惠工業縫紉機廠為提高產品附加價值加大採購力道，會是今年成長最快速的產品。

強信主要市場在大陸，在大陸目新冠肺炎疫情程度相較他國穩定下，自去年第4季以來即持續受惠成衣訂單轉向大陸生產的效益，而下半年以來的轉單效應更為明顯，主要係由於東南亞地區疫情爆發，已嚴重衝擊當地製造業，尤其東南亞主要的成衣生產國－越南，根據當地紡織和服裝協會統計，今年以來有逾3成成衣廠倒閉，在轉單大陸生產已屬必要作法下，將成為強信第4季旺季效應以外的另一波成長動能。

公司第4季為提前因應全球成衣市場強勁需求，大舉招聘新員工，而相較其他製造組裝業，強信屬於機械行業的特性，因此熟手員工的養成時間更長；同時，亦致力於內部自動化生產效率的提升，目前產線的生產效率高於過去全盛時期，公司仍持續強化內部自動化程度，解決現有普遍存在的缺工與高人力成本問題。

(時報資訊)

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