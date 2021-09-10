【時報-台北電】無敵(8201)於9月13日16時召開110年法人說明會，地點位於台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號)，將說明公司簡介及營運狀況。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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