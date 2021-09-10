美食-KY（2723）公布8月營收達17.1億元、月增3%、年減6.11%，1至8月累計營收131.18億元、年增4.17%。

展望未來，法人認為，儘管全球景氣復甦因變種病毒而平添變數，但目前看來大陸的確診案例已經回落，美國更已著手安排施打第三劑疫苗，進一步推升疫苗接種率，而各國政府、消費者及餐飲業者憑藉過去一年多來的經驗，相信能兼顧民生消費與防疫需求，度過挑戰。美食-KY不只疫情期間財務及獲利能力相對穩定，更預期公司疫情後將發揮連鎖品牌的資源以及優勢，搶攻市場，擴大占有率，強化營收動能。

法人原先認為，美國、大陸八月份雙雙受到Delta變種病毒傳播的影響，新冠確診人數較前月份上升，觀光餐飲業的營收難免遭遇逆風。但若觀察美食-KY最新的營收數據以及門市表現，法人發現，85度C大陸及美國門市的日均營業額不只並未下滑，反而逆勢較前月份增加，台灣市場的買氣也持續從谷底回升，帶動合併營收較七月份小幅成長。若和2020年相比則短少6%，因為去年同期受惠當時大陸市場的疫情稍歇，消費提速，比較的基期墊高所致。

在美國市場，受到Delta變種病毒傳播的影響，全國各州的確診人數攀升，洛杉磯、舊金山等地政府也相繼恢復室內配戴口罩的規定。但法人實地走訪85oC門市，追蹤日均來客數，發現七、八月份持續上升，來到今年度的新高，帶動日均營業額連續兩個月攀升；若對比2019年同期，日均營業額也穩定保持正成長。因此，法人認為，儘管Delta變種病毒的影響不可輕忽，但邁入秋冬後，肆虐美西的野火空汙及高溫也可望改善，85度C美國銷售成長的力道仍可望延續，貢獻合併營收成長量能。

大陸市場雖受本土確診增加及擴散的影響，抑制了餐飲行業的消費，八月服務業PMI（採購經理人指數）更降至46.7，陷入衰退。但大陸85度C門市的日均營業額與前月份相較，並未衰退，反而逆勢走升，優於多數同業，可見基本面持續穩健。法人也指出，就85度C的產品組合來說，夏天屬於相對淡季，疫情於此時升溫，直接衝擊到門市客流及冷飲業績，但對於蛋糕銷售的影響則相對有限，去年秋天啟動的蛋糕產品質量升級戰略，可望持續發揮穩定營收的效果，減緩疫情衝擊。以今年七夕情人節為例，食材升級後的專款蛋糕銷售不只突破預期，更帶動全月份蛋糕營收較去年同期成長。

台灣防疫警戒已調降至二級，儘管餐飲行業的全面恢復尚需要時間，但七、八月間的消費動能大致上已較六月份回溫，85度C也不例外，門市的營業額連續兩個月回升，較去年同期的衰退幅度也明顯較疫情高峰時改善。疫情期間除了防疫優先，法人觀察，美食-KY仍不忘從消費者的需求出發，陸續推出線上寄杯、線上蛋糕券等創新服務，更看準近來在台灣爆紅的天竺鼠車車動畫，取得正版授權，推出3D立體冰箱貼加價購，大受消費者歡迎。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意