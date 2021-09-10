雖然美股仍回檔整理，但由於習拜熱線效應，亞洲主要股匯市紛紛走高，台股10日也啟動攻勢大漲，且外資匯入資金轉為買超，激勵新台幣重返升勢，上演股匯雙漲，終場收在27.69元兌1美元，升值6.2分，終結連續三個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量8.5億美元。

外匯交易員表示，11日中秋節連假補班日，若強颱璨樹速度不變，全台周六停班課機率低，台灣匯市全球獨開張，依過去補班日的經驗來看，預估成交量將大幅縮小，僅小部份的零星實質交投需求，照理將不會有什麼大變動。

外匯交易員指出，由於大陸國家主席習近平與美國總統拜登通電話，距上次熱線已睽違近七個月，消息一出激勵亞洲主要股匯市紛紛上漲，台股開高走高最後大漲170點至17,474點，一舉收復周線與季線，外資積極匯入，並且由小幅賣超，轉為擴大買超台股新台幣150億元，激勵新台幣升勢強勁，盤中一舉升破27.7元，最高來到27.64元，升值1.12角之多。

外匯交易員認為，國內外變種病毒疫情還在發展中，靜待後續能有效控制，但基本上這波疫情升溫的影響程度，將遠低於去年大爆發時期，目前全球經濟復甦步調可望延續，且若中美熱線後使緊張情勢緩和，股匯市將有一波慶祝行情，外資續匯入加碼台股，並推升新台幣，重返易升難貶格局。

(時報資訊)