鋼廠8月營收屢傳捷報，中鋼今（10）日公布8月營收果然不負眾望，單月合併營收417.13億元，雖較7月418.83億元微減0.4%，但仍創下單月次高，年增率高達61.48%，在業績題材挹注下，續獲外資青睞，連2日大買，繼周四終結連2賣後轉買1萬2227張，今日再狂敲4萬3866張，躍居外資買超排行榜第1名。

雖台股價量背離，成交量寫下今年第4低，但外資進場態度踴躍，今日買超150.26億元。中鋼今收39.1元，上漲1.96%，爆出19萬3553張大量，較前1交易日7萬1512張倍增，市值也來到6152億元，逼近塑化龍頭台塑的6315億元。

今年以來鋼市持續熱絡，雖出貨量持平，但因鋼價走堅，推升中鋼前8月營收以2968.66億元創高，年增47.66%。展望第4季，中鋼看好鋼市旺季將至，加上原物料價高、國際行情走強等因素，鋼價易漲難跌，全年營運樂觀。

法人則認為，中鋼第3季內銷價微漲，下周將開的10月與第4季盤價也看高，預估本季每股稅後盈餘（EPS）1.26元，有機會刷新單季新高紀錄，全年上看4.31元，明年更有4.62元的實力。

同時，法人也看好鋼市多頭循環可到明年上半年，若中鋼明年如期配發逾3元股利，現金殖利率可逾7.5%，長線投資價值浮現。

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(時報資訊)

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