【時報編譯張朝欽綜合外電報導】亞洲股市交易表現良好，歐股追隨其表現，周五早市微幅走高。儘管歐洲央行(ECB)暗示了大規模債券購買計畫放緩之後，投資人仍權衡了貨幣政策緊縮的風險。

　周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.09點或0.23%，為468.67點。但是由於對全球經濟放緩的憂慮，該指數本周仍可能收低。

　中國國家主席習近平與美國總統拜登(Biden)通電話的消息，讓亞洲受重創的股市，特別是此前受到北京監管單位加強審查的科技股公司，獲得一些喘息機會。

　歐股的礦業股和科技股上漲最多；電信股則領跌。

　法國奢侈品集團LVMH大漲1.8%。匯豐建議買入該股。

德國透析設備商Fresenius醫療大跌4%。摩根大通(J.P.Morgan)將該股的評級下調至減持。

(時報資訊)

#亞股 #歐股 #ECB #礦業股 #科技股

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
14:15
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
14:30
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
16:08
上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
15:00
深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
16:29
英國FTSE
7051.86 +27.65(0.39%)
17:01
法國CAC
6719.97 +35.25(0.53%)
17:01
德國DAX
15696.81 +73.66(0.47%)
17:01

延伸閱讀