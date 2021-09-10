【時報編譯張朝欽綜合外電報導】亞洲股市交易表現良好，歐股追隨其表現，周五早市微幅走高。儘管歐洲央行(ECB)暗示了大規模債券購買計畫放緩之後，投資人仍權衡了貨幣政策緊縮的風險。
周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.09點或0.23%，為468.67點。但是由於對全球經濟放緩的憂慮，該指數本周仍可能收低。
中國國家主席習近平與美國總統拜登(Biden)通電話的消息，讓亞洲受重創的股市，特別是此前受到北京監管單位加強審查的科技股公司，獲得一些喘息機會。
歐股的礦業股和科技股上漲最多；電信股則領跌。
法國奢侈品集團LVMH大漲1.8%。匯豐建議買入該股。
德國透析設備商Fresenius醫療大跌4%。摩根大通(J.P.Morgan)將該股的評級下調至減持。
(時報資訊)
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