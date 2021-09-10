晶華國際酒店股份有限公司（2707）8月營收3.82億元、月增42.54％、年減27.48％，累計1至8月營收32.23億元，年減4.42％。展望後市，中秋與國慶連假均有助帶動餐飲與住房需求，振興五倍券10月上路亦將推升營運動能，只要疫情受控不再擴大，三級警戒期間營運表現較同業亮眼的晶華，業績可望逐月提升。

因應疫情警戒降級，晶華國際酒店集團旗下各飯店持續強化防疫措施以迎接國旅市場訂房以及餐廳內用開放的訂位，台北晶華酒店在今年初即斥資高額經費採購國防軍事等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口嚴格地管控消費者的健康狀態。日前更與台灣半導體照明大廠華興集團結盟、導入「非接觸式--BioLED365care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。

台北晶華酒店除增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，也全面執行消費「實聯制」與餐點「實名制」，外帶餐點皆附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與包裝人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關。

九月份即將來臨的中秋佳節，除了帶給酒店中秋月餅禮盒的商機之外，四天連假也會帶動住房以及餐飲的收入，晶華酒店集團旗下各酒店紛紛推出住房以及餐飲專案，台北晶華酒店的中秋家宴專案邀請親友住住套房、在房內享用團圓餐點，每房6,888元起，「晶華美食到你家」餐飲外帶外送平台更為計畫在家中過節的消費者規劃了台、滬、日、西式的6至8人享用的家宴，12道菜式的套餐、每份6,800元起，消費者可以各式安心且放心的模式，歡度佳節。

(時報資訊)

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