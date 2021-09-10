雲品國際酒店股份有限公司（2748）8月營收0.79億元，年減50％，累計1月至8月營收8.48億元，年減19％。展望後市，政府相關振興政策可望帶動國內觀光內需市場回溫，雲品針對宴會事業，也積極籌備新的合作計畫，有望吸引更多特色場地業者加入君品Collection營運行列中，能夠有機會創造公司長期穩健的營運成長動能。雖然近期住房、餐飲業務明顯復甦，但由於Delta變種病毒疫情的不確定性仍然存在，集團防疫的相關措施不中斷，並且持續關注疫情走向。

國內疫情於8月逐漸受到控制，國人消費力道開始回升，日月潭雲品住房與君品酒店外帶餐飲營運動能轉強，8月營收較上月成長106％。雲品表示，公司持續針對旗下住房、館外餐飲業務資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，不僅透過凱撒、雲朗、老爺再次攜手跨品牌推出二款破萬元的高單價聯賣商品， 君品酒店也於8月下旬恢復客房營運，並透過餐飲營運的強項推出4款安心且尊榮的一泊二食住房專案，包括「頂級爐烤牛肋眼餐」、「奢華海陸餐」、「米其林片皮鴨捲餐」及「無限龍蝦餐」，價格自3,880元至8,880元，推出後相當受到消費者好評，也對君品的住房營運情形有所助益。

君品酒店頤宮中餐廳四度蟬聯米其林三星餐廳，同時頤宮的外場服務經理也榮獲米其林新增獎項最佳服務大獎，帶動君品酒店來客數及住房率的增加，能夠挹注公司良好現金流。加上雲品日月潭持續在防疫的最高原則下積極推動國旅住宿專案，在遵照餐飲防疫指引下，雲品平日最多能承接7成住房率的旅客，假日則是最高能接8成住房，也最能維持國旅的旅遊品質，未來將持續遵照防疫規範與指引調整全館旅客的承納量，並持續注意疫情動向，將以最高標準的防疫清潔消毒準則，提供給國人安心無虞的旅遊環境。

為促進國旅內需市場消費，即日起至今年底公務人員持國民旅遊卡刷卡購買雲朗觀光商品禮券，單筆消費滿1,000元，即贈送100元雲朗觀光消費券；單筆消費滿2,000元，則贈送200元雲朗觀光消費券，以此類推，此商品禮券無優惠截止日期，更能為不確定的疫情下，有更寬鬆的旅遊和餐飲安排，期能透過此專案讓今年還未使用國旅卡的公務人員鼓勵消費，搶攻下半年國旅市場商機、振興觀光產業。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意