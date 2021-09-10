日盛投信10日表示，受美股拉回、本土Delta病毒延燒拖累，近期台股位於高位震盪，從目前公布的疫調資料來看，本波Delta疫情應仍可控，加上疫苗覆蓋率持續提升，疫情衝擊應不會像5月那波嚴峻。台股站上季線並守穩月線，但量能急縮，觀察後勢成交量能漲時能否回溫；產業前景佳及營收表現優者，包括半導體、5G手機供應鏈、伺服器、車用電子、鋼鐵等產業可留意。

日盛上選基金研究團隊表示，台灣8月份製造業PMI62.1％，連續10個月維持在60％以上的水準；8月出口達395.5億美元，年增26.9％，續創歷年單月新高，其中電子零組件與資通訊設備因受惠於新興科技與數位轉型商機挹注，單月出口值雙創單月新高；台灣經濟基本面持續報佳音，接下來即將邁入傳統美國消費旺季，企業拉貨需求可望延續強勁動能，預期台灣上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高，預估指數有機會逐步墊高。

日盛上選基金研究團隊指出，產業方面，以供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主，傳產則看好第4季將進入需求旺季的鋼鐵族群。AI、IoT、雲端運算、電動車與5G等新興科技應用的長期結構性需求，半導體需求呈結構性改變，研究機構預估產能將一路吃緊到2022年，半導體成長速度加快；新iPhone如期在美國時間9月14日發表，5G汰換需求可望持續擴張，2022年5G手機滲透率挑戰50％，相關供應鏈營收動能有望回升。

(時報資訊)