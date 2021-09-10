統一超商（2912）8月合併營收215.79億元，較去年同期減少4.67％，累計1-8月合併營收達1721.83億元，較去年同期增長1.14％；統一超指出，疫情影響轉趨緩，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一速達、博客來、統一精工等皆較去年同期成長，持續挹注營運。

而台灣7-ELEVEN則積極布局OPEN POINT數位會員平台與多元線上購物模式，藉由「i預購」掌握線上購物商機，「i划算」拓展門市熟客團購網絡，並推出一站式外送平台「OPEN送」，因應疫情後新常態，線上購物渠道營業額持續成長，超商積極強化虛實整合，提供「就近買、安全付、安心吃」購物體驗，期能降低疫情外部干擾，展望正向可期。

7-ELEVEN指出，目前OPEN POINT跨品牌的O2O會員服務平台，點數可跨50大品牌使用，有效提升會員黏著度，帶動OPEN POINT點數流通量累積突破6億點，會員貢獻度持續突破50％；而因應門市經營團購需求，「i划算」甫上線1個月便吸引百萬會員加入，至於整合3大外送業者入口平台的「OPEN送」，則帶動7-ELEVEN的外送訂單量較去年同期倍數成長。

此外，線上「i預購」持續掌握低接觸消費趨勢，擴大商品結構，並持續引進美容保養及推出開學季主題活動，更整合集團資源與台灣三星合作，導入最新旗艦折疊Z系列、Galaxy Watch4系列等多款新機；因應節令送禮、居家團聚需求，引進排隊名店及品牌聯名合作禮盒，頂級肉品生鮮、家用電烤盤等周邊，滿足小家庭宅在家烤肉需求，使得整體預購業績較去年同期成長超過60％。

統一超指出，網購商機持續強勁，各大電商祭出不同的網購優惠為下半年購物旺季暖身，加上中秋送禮等需求，帶動交貨便、賣貨便的使用頻次，相關業績較去年成長35％。

邁入9月，持續優化OPEN POINT數位會員服務，聚焦中秋連假節令商機，並推出外送平台專屬優惠，名店聯名合作、異國進口美食等新品陸續上市，持續架構服務平台，均有助業績挹注朝正成長邁進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意