【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)8月合併營業收入為72.2億元，月增0.71%，再創歷年同月新高；跨入下半年的購物旺季，9月逢momo《99狂購節》及中秋節第二波活動《中秋好食光》，可望挹注9月合併營收。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，8月合併營收約72.2億元，月增0.71%，年增31.7%，再創歷年同月新高，累計1至8月合併營收550.1億元，較去年同期成長32.4%，亦是歷年同期新高。

富邦媒表示，8月優異的成績，主要受惠於父親節、情人節、中元節、中秋節四大節慶挹注，帶動按摩器材、餐廚用品、生鮮與食品、精品配飾等銷售表現，全台熱門議題東京奧運，也掀起運動用品等相關買氣，為營收增添成長動能；其中8月momo網路購物營運行駛於穩健成長的軌道，年增34.4%，業績佔比持續突破90%，居家生活、美妝保健、健康休閒、3C家電、流行精品五大品類皆維持雙位數成長；行動購物年增達41%，在網購業績佔比約為76.2%。

展望未來，富邦媒表示，時序跨入下半年的購物旺季，首波momo《99狂購節》祭出眾多優惠好康，且中秋momo推出第二波活動《中秋好食光》，除最夯中秋月餅禮盒，針對今年宅在家中秋烤肉熱潮，momo號召王品集團、屋馬、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等40大食品指標品牌，提供約500款烤肉食材來滿足消費者的味蕾，相關活動可望挹注9月合併營收。

(時報資訊)

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